Michelle Hunziker: Alkoholabsturz! Ohnmachtsanfall in aller Öffentlichkeit

"40 Grad und der heiße Wüstenwind. Zum ersten Mal ist mein Blutdruck in den Keller gegangen", kommentiert Aurora in ihrer Instagram-Story betont locker das besorgniserregende Foto. "Der Junge hinter der Bar sagte zu mir, dass ich auch ohnmächtig schön bin." Ein Witz, den ihre Mama Michelle gar nicht lustig finden dürfte. Schließlich gab ihre Älteste erst vor ein paar Monaten öffentlich zu, auch früher schon des Öfteren viel zu tief ins Glas geschaut zu haben: Bereits mit 17 Jahren sei sie mit einer schweren Alkoholvergiftung im Krankenhaus gelandet, erzählte sie in der italienischen Fernsehsendung "Belve". Damals hätte sie sich fast zu Tode getrunken! "Der Arzt sagte mir am nächsten Tag, dass ich einen Blutalkoholspiegel hatte, an dem ein erwachsener Mann wahrscheinlich gestorben wäre. Er sagte zu mir: 'Ich weiß nicht, ob Ihnen ein Wunder widerfahren ist oder Sie einfach nur eine eiserne Leber haben.'"