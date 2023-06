Michelle Hunziker: Baby Nr. 4! Das Kinderzimmer ist bereits eingerichtet

Dass sie selbst gern noch ein Kind hätte, plauderte sie bereits mehrfach aus. Zurzeit fehlt ihr dazu nur der passende Mann! In ihrem Haus hat die dreifache Mutter bereits ideale Baby-Voraussetzungen geschaffen. Für Enkel Cesare hat sie dort ein eigenes Zimmer eingerichtet, einen Wickeltisch und reichlich Babykleidung besorgt. Auch, um diese Ausstattung bald an eigenen Nachwuchs weitergegeben zu können? "Ich bin eine Mama-Person", so die Moderatorin. "Mein Traum ist eine ganz große Patchworkfamilie, die gut miteinander auskommt, alle zusammen im gleichen Haus."

Welcher Mann sich wohl berufen fühlt, ihr diesen Wunsch schnellstmöglich zu erfüllen?

