Michelle Hunziker: Babyjubel! Jetzt ist ihr Glück perfekt

Auf dem Instagram-Posting der freudigen Botschaft sieht man die Fäuste von Baby Cesare und Papa Goffredo. Aurora schreibt BFF dazu, die Abkürzung für "Best Friends Forever" (dt. für immer beste Freunde). Direkt danach teilte die stolze Oma das niedliche Vater-Sohn-Foto in ihrer Instagram-Story und jubelt: "Heute war der schönste Tag in meinem Leben nach der Geburt meiner Töchter – willkommen Cesare."

Worauf der Kleine sich freuen kann, verriet sie gerade im Interview: "Ich bin immer noch in dem Alter, in dem man eigentlich auch Mama werden könnte, deshalb werde ich eine 'Mama-Oma' sein. Mein Enkel wird eine sehr präsente Oma haben." Das heißt, Aurora wird sich vermutlich niemals um eine Nanny kümmern müssen, denn das übernimmt die heißeste Omi Italiens nur zu gern selbst. "Ich habe zu ihr gesagt, dass sie zwei Wochen nach der Geburt mit ihrem Goffredo eine schöne Reise machen soll und das Kind währenddessen zu mir kommt", verrät Michelle lächelnd. Gewiss kein ganz uneigennütziger Vorschlag …

