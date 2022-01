Michelle Hunziker: Das ist der wahre Grund für das traurige Ehe-Aus

"Michelle wirft Tomaso vor, dass er sie nicht energisch genug vor seiner Familie verteidigt und nicht ausreichend dabei hilft, dass sich die Atmosphäre zwischen ihr, ihrer Schwiegermutter und der Schwägerin verbessert", berichtet der Insider. Wie aus dem Umfeld der Familie verlautet, hielt Tomaso sich meist bei seiner Mutter in Bergamo oder in der Firma auf, während Michelle in Mailand alle Hände voll damit zu tun hatte, Jobs und Kinder unter einen Hut zu bringen. Kein Wunder, dass sie mit der Zeit immer genervter reagierte, wenn sie auf ihre Ehe angesprochen wurde, auch während der großen Revival-Show von "Wetten dass ..?", als sie nach vielen Jahren wieder an Thomas Gottschalks Seite moderierte, klang eine gewisse Gereiztheit durch. "Michelle erkannte, dass Tomaso ein reiches Muttersöhnchen ist", erzählte ein Freund der "Bild"-Zeitung.

Sicher erschwerend kam auch hinzu, dass Tomaso auch noch in einer schweren persönlichen Krise stecken soll. Während Michelles Karriere weiter florierte, musste er zuletzt viele Rückschläge wegstecken. 2019 verkaufte die Familie die Mehrheit am Modehaus an einen Investor. Sein Restaurant "Trussardi alla Scala" leidet unter der Pandemie. Die meisten Männer würden in einer solchen Situation wohl Kraft und Zuversicht bei der Frau an ihrer Seite tanken. Tomaso suchte offenbar lieber bei Mama Maria Trost...