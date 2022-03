Michelle Hunziker: Große Sorge um Tochter Aurora!

Es ist eine ganz andere Aurora Ramazzotti, die dem Sender "Belve" ein Interview gab. Ebenso wie ihre Mutter ist Aurora normalerweise ein stets gut gelaunter Mensch. Doch ihre ernste Seite zeigte sie nun in der Vorschau zum Gespräch mit der Moderatorin Francesca Fagnani. Der Trailer zur Sendung (Ausstrahlung am Freitag, den 18. März) lässt bereits viel Schockierendes erahnen. Es soll um ihre Kindheit gehen und wie es war, als Kind zweier Megastars aufzuwachsen. Immerhin ist ihre Mutter als Moderatorin in Deutschland und Italien extrem berühmt und ihr Vater kein Geringerer als Superstar Eros Ramazzotti!

Immer wieder gab es Meldungen darüber, dass die ständigen Vergleiche mit ihrer Mutter die junge Frau belastet haben. Es ging sogar so weit, dass Aurora sich in Therapie begab! "Wenn du im Internet Bikini-Fotos von dir und deiner Mutter findest, mit Titeln wie 'Michelle 34 Jahre, Aurora 14 Jahre – die Mutter schlägt die Tochter um Längen', dann tut das ziemlich weh", gestand Ramazzotti bereits 2015 im Gespräch mit der "Vanity Fair". In der Therapie hat die 25-Jährige gelernt, diese Probleme zu bewältigen.

Doch im Interview soll auch über das Thema Essstörung gesprochen werden. Vielleicht der Hintergrund, weshalb auf der Instagram-Seite der hübschen Brünetten ein großer Fokus auf Selbstliebe liegt. Denn Aurora weiß, was es bedeutet, sich selbst beziehungsweise den eigenen Körper als Feind zu sehen...