Michelle Hunziker: Ihr größter Wunsch bleibt unerfüllt

"Ich bin seit 25 Jahren im Business. Ich weiß, das es so ist. Teilweise ist es nicht so einfach, man möchte ein bisschen mehr privat leben können. Aber es gehört dazu. Und deswegen ist das jetzt nicht so schlimm", erläutert Michelle nun gegenüber "RTL" und gibt dabei gleichzeitig einen intimen Einblick in ihr Innerstes! Vor allem während der aktuellen Zeit wird der Wunsch nach Ruhe bei Michelle besonders groß sein! Schließlich gab sie erst vor einigen Wochen die Trennung von ihrem Tomaso bekannt und tröstete sich schon kurze Zeit später in den Armen ihres Traum-Doktors.

Ob Michelle ihre Herzensangelegenheit nach mehr Privatsphäre wohl jemals realisieren kann? Wir können gespannt sein!