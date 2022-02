Michelle Hunziker: Jetzt tritt Ex-Mann Tomaso nochmal nach!

Kurz nach der Trennungsbekanntgabe von Michelle und Tomaso tauchte ein Foto auf, welches Michelle gemeinsam mit ihrer alten Liebe Eros Ramazzotti zeigt! Für Tomaso ein eindeutiges "No-Go". So wettert er gegenüber der Zeitung "Corriere della sera": "Vielleicht hätte er lieber in anderen Momenten für sie da sein sollen. Jeder sollte an seinem Platz bleiben. Schon in der Vergangenheit hat es ihm an Respekt gegenüber der Familie gefehlt." Autsch! Doch damit nicht genug! Auch der Kontakt zu Michelles Tochter Aurora liegt scheinbar auf Eis. Tomaso offenbart: "In der letzten Zeit ist unser Kontakt selten geworden. Das tut mir sehr leid. Ich mag sie sehr und benutze immer noch ein Beauty Case, das sie mir zum Geburtstag geschenkt hat." Oh je! Und wie geht es für Michelle und Tomaso weiter? Der Modemillionär erklärt: "Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir der Typ getrennte Eltern sein werden, der gemeinsam in den Urlaub fährt. Vielleicht fangen wir erst mit einem Abendessen an." Was Michelle wohl von den Worten ihres Ex-Manns hält? Begeistert wird sie davon sicherlich nicht sein...