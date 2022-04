Michelle Hunziker: Mieser Verrat! Ein schlimmer Verdacht tut sich auf

Seitdem Knutschfotos von der schönen Moderatorin und Italiens berühmtesten TV-Arzt auftauchten, brodelt die Gerüchteküche. Klar, dass jeder wissen will, wie der neue Mann an Michelles Seite so tickt – schließlich scheint Giovanni Angiolini ein richtiger Prachtkerl zu sein, ein erfolgreicher Doktor und TV-Star mit einem echten Astralkörper!

Doch ein Blick in seine Vergangenheit verspricht leider nichts Gutes. Die ausnahmslos heißen Verflossenen des attraktiven Dottore lassen nämlich durch die Bank kein gutes Haar an ihm. "Giovanni ist der egoistischste Mann der Geschichte", ätzt etwa TV-Sternchen Maria Falconieri. Zwischen ihr und Dr. Sexy hatte es 2015 bei den Dreharbeiten zur italienischen Version von "Big Brother" gefunkt. Zwei Jahre lang waren die ehemalige Schönheitskönigin und der fotogene Chirurg ein Paar. Dann hatte Maria die Nase voll vom selbstverliebten Kerl. "Ich will in keiner Weise mehr mit diesem Mann in Verbindung gebracht werden", schimpfte sie. "Ihm ist einzig wichtig, dass man über ihn spricht." Doch im Grunde stecke nichts hinter seiner hübschen Fassade. "Der schöne Schein ist sein täglich Brot, das lässt sein Ego anschwellen!"