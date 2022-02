Michelle Hunziker: Überraschende Enthüllung nach dem Ehe-Aus!

Schließlich ging es im Leben der Moderatorin gerade ganz schön turbulent zu. Erst verkündete sie die Trennung von ihrem Ehemann Tomaso Trussardi (38). Dann schaltete sich Michelles Ex-Ehemann Eros Ramazzotti (58) wieder ein und schwärmte: „Ich stehe ihr nahe. Ich bin für sie da und werde immer für sie da sein.“

Als gerade ein Liebes-Comeback des einstigen Traumpaares herbeigesehnt wurde, meldete sich plötzlich Tomaso zu Wort. Voller Eifersucht und gekränktem Stolz schoss er in Richtung Eros: „Vielleicht hätte er Michelle in anderen Momenten zur Seite stehen sollen. In der Vergangenheit hat er es schon einmal an Respekt gegenüber der Familie mangeln lassen.“ So ging der Hahnenkampf um Michelle munter weiter.