Michelle Hunziker: Liebes-Comeback? Tomaso überrascht mit emotionaler Beichte

Tomaso spricht von Liebe

"Ich liebe Michelle immer noch, aber auf andere Art", sagte Tomaso zunächst. Im Interview mit "Corriere della Sera" fügt er hinzu: "Das Ende einer Beziehung ist nie schön. Ich bin nicht glücklich, und Michelle auch nicht. Aber es war eine Entscheidung zum Schutz der Familie und vor allem unserer Töchter, die zwei glückliche Eltern verdienen." Er sei in all den gemeinsamen Jahren "menschlich und beruflich gewachsen". "Sie bleibt die Frau, die ich in meinem Leben am meisten geliebt habe", betont er außerdem. Das klingt nicht unbedingt so, als hätte er schon komplett mit der Trennung abgeschlossen.

Wer nun allerdings darauf hofft, dass die beiden noch mehr verraten werden, wird enttäuscht. "Es gab schon zu viel Aufsehen, zu viele Spekulationen. Und es wäre Michelle gegenüber nicht korrekt", erklärt Tomaso nur knapp und will sich mit den Aussagen über die Trennung wohl lieber zurückhalten...

