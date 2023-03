Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti 20 Jahre nach der Trennung: Es ist wieder Liebe

Jetzt soll auch endlich Schluss sein mit den Geheimnissen. All die Ablenkungsmanöver mit anderen Partnerinnen und Partnern – vorbei. Heimliche Treffs im Hotel in Mailand – auch vorbei. Michelle und Eros wollen sich offensichtlich nicht mehr verstecken. Eindeutiges Indiz: "Los, sagen wir es ihnen. Sag du es ihnen", forderte die hübsche Michelle ihren Ex-Mann auf. Vor laufenden Kameras. In aller Öffentlichkeit! Die Fans sind völlig aus dem Häuschen.