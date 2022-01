Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti: Erwischt! Sie können einfach nicht ohne einander

So so, da können wohl zwei einfach nicht ohne einander. Eros Ramazzotti gibt Michelle gerade genau das was sie braucht - eine starke Schulter zum Anlehnen. Er ist der 45-Jährigen in dieser Zeit eine große Stütze. Gegenüber der Bild verriet ein Freund des Ex-Paares nun: "Sie telefonieren täglich. Auf Eros kann sich Michelle verlassen." Bei so viel intensivem Kontakt kommen bestimmt viele alte Emotionen wieder hoch. Bahnt sich da etwa wieder etwas an?