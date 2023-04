Michelle Hunziker & Eros Ramazzotti: Pikante Enthüllung!

Erst im September hatten Michelle und Ramazzotti für Getuschel gesorgt, als sie sich bei einem seiner Konzerte äußerst vertraut zeigten. Während er sie im Arm hielt, sangen beide seine Hits. Dazu vielsagende, tiefe Blicke. Da lag Amore in der Luft! Und: Eros schwärmt noch heute von Michelle, nennt sie seine "große Liebe".

Die Aufregung um ihr Geständnis war Michelle später dann wohl doch unheimlich. "Das war nur ein Scherz!", ruderte sie auf Instagram zurück. Dennoch werden sich die beiden in nächster Zeit sehr oft sehen: Als Oma und Opa! Denn Tochter Aurora Ramazzotti ist erstmals Mutter geworden. Cesare – so heißt der Enkel. Und Michelle ist schon ganz verliebt in den Kleinen! Amore ist da, um sie zu teilen. Warum nicht auch mit Eros?

