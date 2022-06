Michelle Hunziker & Tomaso: Affären-Skandal nach der Trennung

Arm in Arm schlendern Giovanni und Michelle durch Paris. Immer wieder strahlen sie sich an, hauchen sich zärtliche Worte zu. Bei einem Absacker im Café können die beiden nicht anders, sie küssen sich leidenschaftlich. Michelle schwebt auf Wolke sieben. Wirkt so glücklich wie schon lange nicht mehr. Und das gerade mal vier Monate nach Bekanntgabe ihrer Trennung von Tomaso.

Wie kann es sein, dass die schöne Moderatorin nach so kurzer Zeit wieder bereit für eine neue Liebe ist? Immerhin war sie zehn Jahre lang mit Tomaso zusammen. Sie haben sogar zwei gemeinsame Töchter (7 und 8). Böse Zungen behaupten deswegen, dass Giovanni vielleicht schon vorher eine Rolle in Michelles Leben gespielt haben muss.

Für Ehemann Tomaso muss sich das alles wie ein Albtraum anfühlen. Nach vielen schönen gemeinsamen Jahren wird man einfach durch einen anderen attraktiven Mann ausgetauscht. Es ist ein Schlag ins Gesicht!

Aber Michelle scheint sich keine Gedanken darüber zu machen, wie es Tomaso gehen könnte. Sie scheint einfach nur ihr neues Lebensmotto "Jetzt bin ich dran!" auszuleben.