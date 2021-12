Michelle Hunziker & Tomaso: Jetzt geht es um ihre Töchter!

Michelle weiß aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn Mama und Papa nicht mehr zusammen sind. Gerade rund um die Feiertage kommen traurige Erinnerungen hoch: "Die ersten Weihnachtsfeste nach der Trennung meiner Eltern waren sehr hart", erzählte sie in einem Interview. "Für mich als Kind war das damals wirklich schwer zu verdauen." Michelle war ein Teenager, als die Beziehung ihrer Eltern scheiterte. Auch ihrer eigenen Ehe mit Eros Ramazzotti (58), dem Vater ihrer Tochter, war kein Glück beschieden: Die beiden trennten sich, als Aurora (25) sechs Jahre alt war. Doch weil sie ihrem Kind ähnlich traurige Erfahrungen ersparen wollte, feierte die Familie in den ersten Jahren nach ihrer Scheidung weiter zusammen mit Eros Weihnachten. "Für die Liebe der Kinder muss man seinen eigenen Ärger überwinden", betonte Michelle mehr als einmal. Und auch wenn sie nach eigenem Bekunden öfter "in ihr Kopfkissen weint", wenn es ihr nicht gut geht, glaubt sie doch daran, dass man um eine Beziehung kämpfen muss. "Es gibt keine idyllischen Paare, alle kommen zu ihrer Zeit mal in Schwierigkeiten. Die große Challenge, die ich mir vorgenommen habe, ist, dass mein Privatleben gelingt." Das klingt doch so, als könnten sie und Tomaso sich wieder annähern. Schon um Celeste und Sole glücklichere Erinnerungen zu schenken …