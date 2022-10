Michelle Hunziker & Tomaso Trussardi: Erwischt! Alle Zeichen stehen auf Liebe

Eine zweite Chance für die Liebe?

Aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen Tomaso, der mit einer Jogginghose und Turnschuhen bekleidet ein Wohnhaus betritt. Mehrere Magazine aus der Schweiz sind sich sicher: Hier wohnt Michelle Hunziker!

Erst am nächsten Morgen wird er dabei abgelichtet, wie er die Wohnung verlässt. Ein klares Zeichen dafür, dass er die Nacht in der Wohnung seiner Ex verbracht hat. Auf dem Weg zu seinem Wagen rennt ihm dann auch noch das Kindermädchen hinterher: Er hatte sein Portemonnaie vergessen!

Warum genau Tomaso in der Wohnung war und ob Michelle anwesend war, hat er bisher nicht verraten. Die Fans der beiden dürften aber durchaus auf ein Liebes-Comeback hoffen...