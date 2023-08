Michelle: Knast-Fiasko! Jetzt gehts ihr an den Kragen

Seit 30 Jahren ist Michelle erfolgreich im Musikbusiness. Ihre Passion ist die Bühne, das Singen. Für ihre Finanzen oder Steuererklärungen hingegen hat sie sich immer wenig interessiert. Darum kümmerte sich in der Vergangenheit grundsätzlich ihr Management. Aber genau dieses Desinteresse wird der 51-Jährigen nun zum großen Verhängnis.

Wegen eines Managementwechsels versäumte der Schlagerstar die Steuererklärungen für 2018 und 2019, musste daher 160.000 Euro nachzahlen. Dabei bleibt es jedoch nicht! Das Amtsgericht Bonn erließ einen Strafbefehl wegen Steuerhinterziehung. Der Richter verurteilte sie zu einer achtmonatigen Haftstrafe auf Bewährung! Doch Michelle will Einspruch einlegen.

So hatte sich die Künstlerin die Anfangszeit mit ihrem Eric sicherlich nicht vorgestellt. Immerhin verkündete das Paar viele Pläne. "Wir suchen einen Ort, an dem wir gemeinsam zur Ruhe kommen können, am liebsten ein Haus am See", gestand Michelle noch vor einigen Wochen strahlend. Sogar eine Hochzeit und Nachwuchs miteinander schließen die beiden nicht aus. Was wird nun aus ihren großen Träumen?

Denn momentan sieht es ja ganz danach aus, als sei Eric schon nach kurzer Zeit zu Michelles Seelentröster geworden. Er versucht, sie vor neugierigen Blicken zu schützen und leistet ihr seelischen Beistand. Mehr kann er nicht tun. Trotzdem: Das ist auch eine große Zerreißprobe für ihre noch frische Beziehung. Ob die Liebe das aushält?