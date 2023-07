Michelle & Eric Philippi im Liebesglück: Ein Baby und ein Haus am See!

Nach unzähligen Affären, Beziehungen und zwei gescheiterten Ehen hat die Sängerin nun offenbar das ganz große Glück gefunden. Dieses Mal ist sie überzeugt davon, den Richtigen an ihrer Seite zu haben. "Er ist die Liebe meines Lebens", schwärmt die 51-Jährige. Oha! Michelle hat es ordentlich erwischt.

Kennengelernt haben sie und Eric sich auf einem gemeinsamen Konzert. Sofort war die Sängerin hin und weg von dem jungen Musiker. "Bei unserer ersten Umarmung hatte ich so ein starkes Gefühl, das ich vorher noch nie hatte. Es war, als hätte ich ein Leben lang auf diesen Menschen gewartet." Und weil sie ja schon lange genug gewartet hat und häufig Pech mit Männern hatte, soll nun auch alles ganz schnell gehen. Aktuell sind die beiden auf Wohnungssuche! "Wir wünschen uns einen Ort, an dem wir gemeinsam zur Ruhe kommen können. Am liebsten ein Haus am See." Sie wollen sich vergrößern. Ein Häuschen – für möglichen gemeinsamen Nachwuchs?

Ja, das kann sich die Sängerin durchaus vorstellen. "Es kommt alles, wie es kommt", gibt sie sich geheimnisvoll. Ob ihr Eric auch schon so weit ist? Immerhin ist er erst Mitte 20 und gerade dabei, seine Karriere als Schlagersänger voranzutreiben. Etwas, das ihm sehr am Herzen liegt. Gut möglich, dass dem jungen Künstler am Ende doch alles zu schnell geht.

Also verrennt sich Michelle da in etwas? Schon oft dachte sie, dass sie die große Liebe gefunden habe. Geklappt hat es nie. Vielleicht sollte sie ihr junges Glück lieber einfach genießen, bevor es eventuell ohnehin wieder vorbei ist.