Michelle: Polizeidrama im Urlaub! Die Nerven liegen blank

Michelle wurde beklaut

"Ihr glaubt es nicht. Ich sitze bei der Polizei und erzähle euch gleich, was passiert ist", berichtet die Sängerin in ihrer Instagram-Story. "Ich stand vor meinem Auto, habe die Schiebetür aufgehabt, weil mein Hund Maggy draußen an der Leine war. Ich stand an der Tür, da kam jemand und hat mich angesprochen, was das denn für ein schöner und süßer Hund sei."

Leider war das Kompliment nur als Ablenkungsmanöver gedacht! Während Michelle sich über ihren Hund unterhielt, öffnete jemand ihre Fahrertür und entwendete ihre Handtasche. "Ich finde das sehr traurig. Ich frage mich immer wieder, wo das Gute im Menschen ist", klagt sie. Wie furchtbar!