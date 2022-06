Michelle: So schlecht ging es ihr nach "Let's Dance" wirklich

"Also ich habe halt mit dem Nacken tatsächlich große Probleme gehabt, ich habe auch nicht gedacht, dass das so ein großes Problem wird, habe das dann tatsächlich auch ein wenig unterschätzt und habe das aber schon jede Woche spritzen lassen, weil ich schon jede Woche einfach diese Probleme hatte", offenbart Michelle nun in der Talkrunde bei "MDR um 4". Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Michelle ging es nach und während "Let's Dance" überhaupt nicht gut! Ebenfalls ergänzt sie: "Der Arzt hat dann gesagt, jetzt bitte auf gar keinen Fall mehr tanzen, weil das gecheckt werden muss." Wie bitter! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Michelle von den Strapazen schnell wieder vollständig erholt!