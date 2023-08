Mick Schumacher: Bittere Klatsche! Seine Laila küsst einen anderen Mann

Wie "Bild" berichtet, sollen Jonas und Laila bereits im Jahr 2019 zusammen gekommen sein. Beim Miss-Denmark-Wettbewerb soll es zwischen den beiden sogar so heftig gefunkt haben, dass bereits von Hochzeit die Rede war. In einem Podcast sagte er damals über Laila: "Es gehört zur Entwicklung, auf meinen eigenen Beinen zu stehen. Ich habe meine Freundin bei mir, also bin ich nicht völlig allein." Laut dem dänischen Medium "Se og Hør" trennte sich das Pärchen jedoch nach zwei gemeinsamen Jahren Ende 2021 und Jonas zog aus der gemeinsamen Wohnung in Kopenhagen aus.

Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Mick und Laila mehr Glück miteinander haben ...