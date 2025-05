Mick Schumacher: Vom Pech verfolgt! Der nächste Rückschlag

"Die Formel 1 wird immer ein Teil meines Lebens sein. Ich habe im Alter von elf Jahren beschlossen, dass ich dort fahren möchte", sagte Mick noch im Februar. Doch in diesem Jahr findet er nicht mal als Reservefahrer in der Königsklasse statt. Er räumt ein: "Ich hatte das Image des Crash-Piloten." Bislang konnte er sich mit privatem Glück trösten, aber nun scheint es auch in Micks Liebesleben Wirbel zu geben. Jedenfalls ist das süße Pärchenfoto, mit dem er und Laila Hasanovic (24) uns ein schönes neues Jahr wünschten, plötzlich verschwunden.