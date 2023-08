Mick Schumacher: Das sagt Familie Schumacher zu seiner neuen Freundin

Mick Schumacher ist frisch verliebt! Nachdem der Schumi-Spross ein süßes Pärchenbild auf Instagram teilte und ein Herz-Emoji in die Beschreibung schrieb, ist klar: Die blonde Beauty neben ihm ist seine Freundin! Laila Hasanovic ist Dänin, arbeitet als Model und ist Influencerin.

Die ehemalige "Miss Dänemark"-Finalistin hat bosnische Wurzeln und lebte für eine Zeit in den USA. Inzwischen nimmt sie ihre 176 000 Instagram-Follower täglich in ihrem Alltag mit. Zuletzt war Laila mit Fußball-Star Jonas Wind vom VfL Wolfsburg zusammen - jetzt hat sie in Michael Schumachers Sohn scheinbar ihre große Liebe gefunden! Und wie Bilder, die der "Bild" vorliegen, jetzt belegen: Laila hat sogar schon Micks Mama Corinna Schumacher kennengelernt!