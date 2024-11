Mick Schumacher: Ehrliche Worte! "Das Leben verläuft nicht immer nach Plan ..."

Es ist knapp zwei Wochen her, dass Mick Schumacher (25) die große Niederlage verkraften musste. Denn sein großer Traum von der Formel 1 ist geplatzt. In der neuen Saison wird der Brasilianer Gabriel Bortoleto (20) für Audi an den Start gehen. Die Position, auf die der Sohn von Michael Schumacher (55) gehofft hat. Eine Nachricht, die sicher sehr schmerzhaft für den Nachwuchsfahrer war.

Zwei Wochen lang hat Mick geschwiegen, jetzt meldet er sich mit einem emotionalen Statement zu Wort. Doch eine Frage bleibt weiter offen: Wie wird es nun für ihn weitergehen?