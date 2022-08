Mick Schumacher: Ein anderer Mann nimmt jetzt die Rolle von Papa Michael ein

Der 35-Jährige hat gerade seinen Rücktritt vom Rennsport erklärt und Mick prompt als Nachfolger beim Rennstall Aston Martin vorgeschlagen. "Ich halte sehr viel von Mick", schwärmte er im gleichen Atemzug. Der junge Schumacher ist natürlich gerührt, aber auch traurig über den Abschied seines Freundes. "Du bist ein wichtiger Mensch in meinem Leben", so der Nachwuchsstar. Für Vettel ist es eine Herzensangelegenheit, dem Sohn seines größten Idols zu helfen. Ohne Michael Schumacher wäre er nicht dort, wo er heute ist.

Und dank seines Rücktritts kann sich der 35-Jährige nun wie ein Vater um Mick kümmern. An der Rennstrecke stehen und ihm Ratschläge geben. So wie Schumi senior es wohl gerne für seinen Sohn getan hätte. Zwar hat sich Vettels Rennstall derweil entschieden, nicht Mick, sondern einen anderen einzustellen. Doch Vettel will Mick weiter unterstützen. Wie ein Vater...