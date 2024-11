Mick Schumacher packt aus: So ist sein Verhältnis zu Papa Michael

Als Michael Schumacher 2013 verunglückte, war sein Sohn Mick gerade einmal 14 Jahre alt. Der Unfall bedeutete für ihn, dass er auf die Unterstützung und den Rat seines Vaters verzichten musste, als er mit dem Rennsport begann. "Im Jahr nach dem Unfall meines Vaters begann ich in der Formelklasse zu fahren, und von da an musste ich alles alleine machen", berichtet Mick in dem Buch.

Er erinnert sich auch an seine Kindheit und die starke Verbindung zu seinem Vater: "Ich war ein verrücktes Kind – alles, was mein Vater tat, tat ich auch", erzählt Mick. "Mein Vater hat mir immer erlaubt, alles ausprobieren zu dürfen, was ich wollte, und ich wollte immer nur Rennen fahren, weil es mir am meisten Spaß machte."