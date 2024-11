Mike Cees: Drama um Sex-Videos! Jetzt reagiert Ex Michelle Monballijn

In einem Video auf Instagram bezieht Michelle Monballijn noch einmal Stellung zu der aktuellen Situation. Nachdem sie zuletzt offengelegt hatte, dass Delia die Nacktvideos sowie auch offizielle Dokumente von Michelle verschickt haben soll, will sie nun eines klarstellen: Sie steht nicht auf der Seite von Ex Mike Cees! Die Aufzeichnung solcher privaten Momente ist für Michelle ebenfalls ein absolutes No-Go. In ihrer Story betont sie: "Ich nehme niemanden in Schutz, weil es ist schlimm, Dinge zu filmen und sie bei sich auf einer Festplatte zu haben. Darum geht es aber nicht. Die Verbreitung der Dinge, das ist der Oberhammer! Beides ist schlimm, aber die Verbreitung, die ist schlimm."

Michelle wolle bei ihren Aussagen weder ihren Ex Mike Cees, noch seine Verflossene Delia in Schutz nehmen. Für sie ist aktuell jedoch die "Weiterleitung der Dinge", womit sie die privaten Aufnahmen und Dokumente meint, schwerwiegender. "Das ist das, womit es ins Strafrechtliche geht, weil es einfach Verletzungen der Persönlichkeitsrechte sind", stellt sie klar. Dazu fügt sie noch hinzu: "Jeder hat ein Persönlichkeitsrecht. Man darf nicht ungewollt gefilmt werden, ja. Das alleine ist schon bodenlos. Aber die Verbreitung der privaten Inhalte ist nochmal eine Steigerung und das konnte belegt werden. Sowas geht einfach nicht und dafür gibt es keine Ausreden und Erklärungen."

