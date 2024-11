Mike Cees in Haft: Sex-Videos! Jetzt ermittelt die Polizei gegen seine Ex

Im Interview mit "Bild" erklärt die Projektmanagerin, dass sie ein privates Video einer anderen Ex-Freundin gefunden habe, doch beteuert dieses nicht an fremde Personen weitergeschickt zu haben. In einem Versuch ihre Taten zu rechtfertigen, erklärt sie: "Ich habe diese Freundin dann informiert, weil es auf dem Video so aussieht, als wüsste sie nicht, dass sie gefilmt wird. Ich wollte ihr damit nur helfen. Das Video habe ich ihr und einem Freund dann nicht geschickt. Überhaupt mich mit den Personen in Verbindung zu setzen war ein Fehler, das tut mir leid." Die 35-Jährige leugne auch die Vorwürfe des Drogenmissbrauchs: Die gefundene Substanz soll "eine Reise-Tablette" gewesen sein. Für den positiven Drogentest der Polizei habe sie keine Erklärung parat.