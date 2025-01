Mike Cees: Kampfansage nach Knast! Das plant er jetzt

Mit einem Foto auf Instagram in selbstbewusster Pose macht Mike Cees jetzt eine Ansage, die sich gewaschen hat. Der Ex von Michelle Monballijn (46) beschreibt das vergangene Jahr mit den Worten "Verraten, verkauft, eingesperrt" und weiter: "Freunde wurden zu Verrätern, Lügen wurden verbreitet und zum Schluss, als ich mich nicht wehren konnte, wurde ich getreten. Natürlich ist in meinem Leben nicht alles gut gelaufen, aber ich habe immer die Verantwortung übernommen. Der Knast hat mich noch stärker gemacht, die Jungs sind zu meiner Familie geworden und haben gezeigt, dass Loyalität im Knast mehr existiert als in Freiheit."

Wie sehr er sich von seinen einstigen Freunden hintergangen fühlt, wird auch in seiner Instagram-Story klar. Dort richtet er sich explizit an verschiedene Personen. Von Udo über Frank bis hin zu Tom, sie alle hätten seine Daten verbreitet ohne seine Einwilligung. Unter den genannten Namen sind scheinbar auch einstige Vertraute des einstigen "Sommerhaus der Stars"-Bewohners. So packt Mike zum Beispiel aus: "Robertino, nach Jahren der Freundschaft als IT-Spezialist aus München an meiner Seite, hast du einen Tag vor der Razzia Delia eine rote externe Festplatte für 2 Wochen ausgeliehen und vorher meine Festplatte darauf kopiert. Das hat über 8 Stunden gedauert. Ich habe dich zweimal gefragt, was du damit zu tun hast, du hast nein gesagt. Jahre der Freundschaft am Arsch." Mikes Ex Delia Grösch (34) ging mit den Daten auf besagter Festplatte, welche auch Nackt-Aufnahmen seiner Ex Michelle Monballijn beinhaltete, an die Öffentlichkeit. In jeglicher Hinsicht scheint sich Mike Cees von seinem Umfeld verraten zu fühlen.

Auch mit JVA-Beamten, die seine Daten herausgegeben haben sollen, rechnet er ab und droht ihre Namen zu veröffentlichen, die er angeblich wisse. Zudem beschuldigt er die Staatsanwaltschaft München in seiner Story, einem Unbekannten anstelle eines beantragten Besucherscheins, um Mike im Gefängnis besuchen zu dürfen, einen Brief mit seinen Daten ausgehändigt zu haben. "Die haben dem Unbekannten einfach so per Post ein Aktenzeichen gegeben und wer ist schuld? Herr Staatsanwalt Hauf, laut Briefinhalt", schreibt Mike Cees in seinem Statement. Die Staatsanwaltschaft München äußerte sich bislang nicht zu den Anschuldigungen.