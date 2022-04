Mike Cees-Monballijn: Krasser Appell an seine Sommerhaus-Mitstreiter

Wow, da scheint ja gar kein böses Blut mehr zu fließen. Kaum zu glauben nach den heftigen Anfeindungen während der Show. Doch nun verrät Mike, dass er eine 180-Grad-Wende hinlegen will und teasert für seinen Auftritt in der kommenden "Kampf der Realitystars"-Staffel an: "Neue Sendung, neues Jahr, neues Glück, neuer Mike 2.0". Da können die Zuschauer ja gespannt sein, ob er sich in der Sendung wirklich von einer ganz anderen Seite präsentieren wird.

Denn normalerweise kommen die Kandidaten von "Kampf der Realitystars" and Drama nicht vorbei. Die krassesten Ausraster haben wir dir im Video einmal zusammengefasst: