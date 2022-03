Mike Cees-Monballijn: Zeigt er jetzt endlich Reue?

In einer Fragerunde auf Instagram geht Mike Cees-Monballijn nun auf Fan-Fragen ein, die es in sich haben. Schon zu Beginn fragt ein Nutzer den ehemaligen "Temptation Island"-Verführer folgendes: "Wie fühlt es sich an, wenn ein ganzes Land dich hasst?". Autsch! Darauf stellt der Ex von Michelle Monballijn nur eine Gegenfrage und will wissen, ob seine Fans das so nicht unterschreiben würden oder er wirklich "Staatsfeind Nr.1" sei. Anscheinend kommt Mike bei vielen Nutzern nicht von seinem Image los, das er sich im "Sommerhaus der Stars" aufgebaut hat. Ein weiterer Nutzer fragt: "Was würdest du anders machen, wenn du es nochmal tun könntest?", woraufhin der Reality-TV-Star zugibt: