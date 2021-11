Peggy Jerofke & Steff Jerkel: Bittere Trennung! Sie können so nicht weitermachen

Bei der diesjährigen Staffel von "Sommerhaus der Stars" kam Steff vor den Augen der Öffentlichkeit ins Grübeln und zweifelte an seiner Beziehung mit seiner Frau Peggy. So äußerte sich der "Goodbye Deutschland"-Auswanderer gegenüber seinen Mitstreitern Yasin und Samira so: "Ihr habt mich gestern nachdenklich gemacht, ob ich mich trennen sollte". Seit 23 Jahren ist das Paar bereits zusammen und machte 2018 mit der Geburt von Tochter Josephine, die sie mithilfe einer Kinderwunschklinik endlich in ihrer Familie willkommen heißen durften, ihr Glück perfekt. Eigentlich...jetzt erklärt Peggy, wieso sich die Familie nun trennen muss