Mike Cees: Nach der Trennung – Er zeigt sich mit neuer Frau!

Mike präsentierte sich bereits mit seiner letzten Partnerin Delia Grösch (36) sehr offensiv in der Öffentlichkeit und scheint auch diesmal kein Geheimnis aus seinem Liebesleben machen zu wollen. In seiner Story antwortet er auf die Frage, was ihn derzeit glücklich mache: "Meine Partnerin". Ganz so öffentlich wird es dann jedoch nicht, denn er verrät weiter, dass er seine neue Flamme aus der Öffentlichkeit raushalten möchte.: "Wir schützen unsere Liebe."

Schwärmen kann er jedoch trotzdem. "Diese Partnerschaft ist das Beste, was mir je passiert ist. […] Kennt ihr das Gefühl, endlich daheim zu sein? Sich fallen lassen zu können. Gemeinsam Visionen zu haben", beschreibt Mike Cees seine neue Beziehung.

Viele seiner Fans fragen sich nun: Wer ist die Frau an seiner Seite? Bisher sind keine Details über die mysteriöse, neue Freundin bekannt, doch einige vermuten, dass es sich um jemanden aus dem TV-Business handeln könnte. Mike Cees selbst hält sich bislang bedeckt – zumindest was ihre Identität angeht. Sicher ist nur: Mike Cees weiß, wie man für Gesprächsstoff sorgt, und seine Fans bleiben gespannt auf weitere Details.