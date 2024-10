Mike Heiter & Elena Miras: Endlich Frieden, aber eine weint...

Der Konflikt eskalierte, nachdem Leyla Elena am Vortag mit scharfen Worten für die Exit-Nominierung vorgeschlagen hatte. "Weil ich mit so bösartigen und hasserfüllten Menschen nichts zu tun haben will," sagte Leyla deutlich in Elenas Richtung. Als Mike daraufhin jedoch einen anderen Kandidaten nominierte, traf das Leyla schwer. Sie war enttäuscht, dass er sich nicht klar an ihre Seite stellte.