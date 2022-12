Mike Heiter & Laura Morante: Treffen mit Ex! Kommt es jetzt doch zum Rosenkrieg?

Geht da etwa wieder was zwischen Laura Morante und ihrem Ex-Freund? Nachdem Mike Heiter von seinen Fans mit Fragen durchlöchert wurde, was er davon halte, dass seine Verflossene sich nun wieder mit ihrem Ex in ihrer Instagram-Story zeigte, ließ der Vater der kleinen Aylen seinen Emotionen freuen lauf und verkündete: "Es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken. Das ist für mich nur die Bestätigung, dass alles so richtig ist, wie es ist. Sorry, macht man nicht".

Zu viel für Laura Morante, die sich daraufhin ebenfalls in einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story zu Wort meldete, um die Sache aufzuklären: "Leute, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf so eine Kinderkacke, aber ich muss darauf jetzt antworten. [...] Ich war einfach mit meinen Girls und wir hatten Spaß". Ihren Ex habe die "Are You The One"-Bekanntheit nur in einem Club getroffen, den sie mit ihren Mädels anlässlich ihres Geburtstages besucht hatte. Dieser habe dort lediglich als DJ aufgelegt. Ob ihr Ex Mike Heiter ihr diese Geschichte abkauft, bleibt abzuwarten.

Mit seiner Ex Elena Miras kam es nach der Trennung zu einem bitteren Rosenkrieg. Mit wem sich die temperamentvolle Schweizerin noch anlegte erfährst du im Video: