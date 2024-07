Mike Heiter & Leyla Lahouar: Baby-Fieber! "Wir sind schon bereit"

Für die beiden Turteltauben kann es wohl gar nicht schnell genug gehen. Seit ihrer gemeinsamen Dschungelcamp-Teilnahme Anfang des Jahres sind sie unzertrennlich und verbringen jede freie Minute miteinander. Klar, dass sie da schon an den nächsten Schritt denken – gemeinsame Babys! Gegenüber "Bild" gibt das Paar, das nun seit einem halben Jahr zusammen ist, neue Details über ihre Familienplanung preis: "Wir würden gerne eine Familie haben. Das ist es doch, worauf es bei einer Beziehung hinausläuft", lässt Leyla verlauten.

Mike wird daraufhin noch genauer und verrät, um wie viele Kinder es sich bei der Planung handeln soll: "Vier wären super", lässt der Reality-TV-Star durchsickern. Für Mike wären es dann das 5. Kind, denn der einstige "Love Island"-Kandidat bekam mit seiner damaligen Freundin Elena Miras (32) im Sommer 2018 bereits eine Tochter – die kleine Aylen (5). Nun hat ihn scheinbar wieder das Baby-Fieber gepackt und er gibt weiter zu: "Ich denke, wir sind schon bereit."

Bevor es jedoch an die Umsetzung geht, wollen Leyla und Mike erst einmal räumlichen Platz für Familienzuwachs schaffen. Zwar wohnt Mike gerade noch bei seinen Eltern in Essen und Leyla in einer eigenen Wohnung in Frankfurt, dennoch verrät er: "Eigentlich wohnen wir schon zusammen". Aktuell würden sie "auf Hochdruck" etwas in Frankfurt oder Umgebung suchen. Ist das Thema durch, soll die Baby-Planung beginnen, betont Mike weiter: "aber sobald wir was haben – direkt". Dann können sich Fans ja schon bald auf süße Dschungelcamp-Babys freuen.

