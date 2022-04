Mike Singer: Emotionale "Let's Dance"-Beichte!

Auf Instagram legte Mike Singer nun eine emotionale Beichte ab - der Sänger machte nur wegen einer bestimmten Frau in der Tanzshow mit! Dabei handelt es sich jedoch nicht um seine Tanzpartnerin Christina Luft, sondern um einen Menschen, der Mike besonders am Herzen liegt. Gegenüber seiner Fans fand er in einer Fragerunde in seiner Instagram-Story nun rührende Worte über die Frau, die ihn inspirierte mitzutanzen - seine Oma: