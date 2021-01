2021 nimmt Mike Singer neben Musikgrößen wie Dieter Bohlen und Maite Kelly in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ Platz. Dabei sticht sofort ins Auge, wie sehr sich der Youngstar in den letzten Jahren verändert hat. Gerade einmal sieben Jahre ist es her, dass sich Mike Singer mit seiner EP „Nur mit dir“ auf Youtube in die Herzen der Mädchen sang. Von da an ging alles rasend schnell! Seinen Schuljungen-Charme hat Mike Singer mittlerweile durch eine fette Portion Coolness und unzählige Tattoos ersetzt. Doch was bedeuten die Motive auf seiner Haut eigentlich?