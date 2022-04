Mike Singer & Christina Luft: Schlag für Luca! Sie können ihre Gefühle nicht mehr verbergen

Mike will Christina nicht verlieren

2020 tanzte die hübsche Brünette noch mit Frauenschwarm Luca. Kurz danach verkündeten sie: "Ja, wir sind ein Paar!" Vor zwei Monaten machte er ihr sogar einen Heiratsantrag. Das Glück schien perfekt. Doch jetzt ziehen dunkle Wolken am Liebeshimmel auf: Denn auch bei Mike und Christina stimmt die Chemie – nicht nur auf dem Parkett.

Das blieb weder dem Publikum noch der Jury verborgen. "Ich bin emotional sehr gebunden an sie. Wenn sie sagt ‚Das ist scheiße‘, mache ich mir sofort Gedanken: ‚Mag sie mich nicht mehr?‘", sagt Mike über Christina. "Ich habe einfach so sehr Schiss davor, diesen Menschen zu verlieren." Und auch Christina gibt zu, dass es "nicht normal" sei, dass sie als Profi direkt so eine enge Verbindung zu einem Kandidaten habe. Fragt sich, wie Luca das findet. Denn der Sänger weiß selbst am besten, dass die Sendung auch Liebespaare hervorbringt ...

Liebesdrama! Die Beziehung von Luca Hänni und Christina Luft wird auf die Probe gestellt: