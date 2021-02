Mike Singer: Jetzt packt er über Laura Müller aus

Mike und Laura hatten während des Drehs nicht wirklich viel miteinander zu tun. "Man hat sie eher nur am Rande wahrgenommen. Grundsätzlich war sie freundlich", erzählt der Chartstürmer im Interview mit "Promiflash". In den sozialen Netzwerken zeigt sich Laura immer schwer verliebt mit ihrem "Schatzi" Michael. Und wie verhalten sich die beiden hinter der Kamera? "Man hat sie so erlebt, wie sie sich auch im Netz gezeigt haben", versichert Mike.