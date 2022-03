Mike Singer: So viel hat der "Let's Dance"-Star abgenommen

Das Training scheint in den vergangenen Tagen besonders anstrengend gewesen zu sein. "Es war meiner Meinung nach die mit Abstand härteste Woche", gab Mike Singer in einer Instagram-Story zu. Und dann verriet er auch, dass einige Pfunde gepurzelt sind: "[Ich habe] sechs Kilogramm abgenommen", so der "Let's Dance"-Kandidat.