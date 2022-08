Mike Singer & Sophie: Bittere Beichte von dem "Let's Dance"-Star! "Macht mich traurig"

Doch noch viel schlimmer ist, dass sich Mike und seine Freundin Sophie nach dem Einbruch nicht mehr richtig wohl in ihrem zu Hause fühlen. "Die ersten Wochen waren wirklich sehr unangenehm. Wir mussten sozusagen neu in unser Haus einziehen", berichtet der Chartstürmer weiter. "Die erste Nacht haben wir sogar auf der Terrasse verbracht, weil es für uns ein widerliches Gefühl war, dass irgendwelche wildfremden Menschen alles angefasst und durchwühlt haben." Obwohl die Einbrecher von der Überwachungskamera aufgenommen wurden, konnten sie bisher nicht geschnappt werden. Doch Mike gibt die Hoffnung nicht auf. "Ich glaube an das Gute und ich glaube sehr an Karma. Die fünf Einbrecher werden eines Tages gefasst."

