Mimi Fiedler: Neues Glück auf Mallorca!

"Ich fühle mich so gut wie nie zuvor in meinem Leben", sagt Mimi. Man nimmt es ihr sofort ab. Das Haus ist ihr Rückzugsort – ohne Glamour und Glitzer der roten Teppiche. Ein Zuhause, das sie mit fünf Katzen und einer neu entdeckten Leichtigkeit erfüllt. Die Natur, das einfache Leben, die klaren Nächte auf der Terrasse schenken ihr Ruhe. Einen Mann an ihrer Seite vermisst die Schauspielerin derzeit nicht. Sie hat gelernt, mit sich selbst im Reinen zu sein. Die bittere Trennung von ihrem Ex will sie auf ihrer Trauminsel endgültig hinter sich lassen. "Manchmal muss man durchs Tal der Tränen gehen. Ich weiß heute, wer ich bin und was ich will. Zu meinem Ex-Mann suche ich keinen Kontakt mehr", sagt Mimi selbstbewusst. Ihre Geschichte zeigt: Nach dunklen Zeiten kehrt das Licht zurück. Und manchmal braucht der Weg zum Glück einfach Geduld – und ein wenig frische Farbe an den Wänden.