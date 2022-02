Mini-Workout: In 12 Minuten zur Traumfigur

MOUNTAIN CLIMBER

2 Wiederholungen

a. Als Ausgangsposition bietet sich hier am besten ein High Plank an. Die Arme bleiben gerade und die Hände in einer Linie mit den Schultern. Mit angespannter Rumpfmuskulatur wird nun das linke Knie in Richtung Brust gebracht, der Fuß schwebt in der Luft.

b. Nun kehrt man zum High Plank zurück und wiederholt den Move mit dem anderen Bein. Immer wieder und immer schneller die Seite wechseln, bis es sich so anfühlt, als würde man rennen. Dabei darauf achten, dass die Spannung im Körper in der Bewegung nicht verloren geht. Ein Durchgang sollte etwa 30 Sekunden dauern.

LUNGES MIT HANTELN

10 Wiederholungen

a. Mit zwei leichten Hanteln in jeder Hand in einem etwa schulterbreiten Stand aufstellen.

b. Als Nächstes mit dem rechten Fuß einen Ausfallschritt machen: Das Knie wird im rechten Winkel gebeugt und ragt nicht über die Zehen heraus. Dabei versuchen so tief zu kommen, dass das linke Knie fast den Boden berührt. Danach in die Ausgangsposition zurückkehren und die Übung mit der anderen Seite wiederholen. Lust auf eine Herausforderung? Sylvie drückt während der Lunges die Gewichte in Richtung Decke.