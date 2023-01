Model Tatjana Patitz: Überraschender Tod mit 56 Jahren

Trauriger Abschied von Tatjana

Die traurige Nachricht über Tatjanas Tod wird am Mittwochabend von ihrer Agentin gegenüber "Bild" bestätigt. Sie verrät auch, dass Patitz an Brustkrebs starb. Sie hinterlässt ihren 19-jährigen Sohn Jonah, der aus ihrer Ehe mit dem Geschäftsmann Jason Johnson stammt. Die beiden trennten sich 2004.

Zuletzt war Tatjana vor zwei Monaten in der ARD-Show "Wer weiß denn sowas?" von Kai Pflaume und strahlte neben ihren Promi-Kollegen in die Kamera. Ihr Leiden hielt sie geheim. Auch Frauke Ludowig wusste nichts von der Erkrankung ihrer Freundin. "Ich bin gerade mehr als geschockt! Ich habe sie zuletzt im April in München zum Interview getroffen", erzählt sie im Gespräch mit "RTL. "Wir kennen uns seit vielen Jahren, ich habe sie immer sehr gemocht. Keine Starallüren, ganz entspannt, das privateste Supermodel, dass ich jemals kennengelernt habe. (...) Ich weiß gerade gar nicht was ich sagen soll, ich bin sehr traurig!" So dürfte es Tatjanas Freunden und ihrer Familie derzeit wohl auch gehen...

Von diesen Stars mussten wir uns 2022 für immer verabschieden: