Monica Lierhaus: Überraschende Liebes-Beichte

"Man muss lernen, auch diese kleinen Schritte als Erfolge zu feiern – und Dinge, die früher selbstverständlich waren, überhaupt als Erfolge zu sehen. Aber das sind sie", sagt die frühere "Sportschau"-Moderatorin weiter. Und wie sieht es in der Liebe aus? Einen neuen Mann gibt es nach der Trennung von ihrem Ex derzeit nicht. "Ich kuschele mit meiner Hündin. Solange ich meine Pauline habe, brauche ich keinen Mann. Und einsam bin ich auch nicht – dafür sorgen meine Familie und meine Freunde. Mir fehlt es an nichts", so Monica Lierhaus.

