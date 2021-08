Motsi Mabuse: Ehe-Aus? Sie wurde bitter enttäuscht

Doch wer hat Motsi nur so bitter enttäuscht? Manche Fans haben die Befürchtung, ihre Ehe mit Evgenij Voznyuk (40) könnte vor dem Aus stehen. Erst Ende letzten Jahres beunruhigte die „Let’s Dance“-Jurorin mit Aussagen über ihre gescheiterte Familienplanung: „Anfangs hatten wir immer über ein zweites Kind gesprochen. Ich kann gerade nicht sagen, ob es noch passieren wird.“ Vor allem die räumliche Trennung durch Corona, Motsi drehte in England für „Strictly Come Dancing“ und Evgenij war in Deutschland, machte dem Paar zu schaffen. Und auch, dass die gemeinsame Leidenschaft, die Tanzschule im hessischen Eschborn, lange still stand. Jetzt geht es zwar langsam wieder bergauf, doch vor Kurzem feierte das Paar den dritten Geburtstag seiner kleinen Tochter und ein zweites Baby ist immer noch nicht in Sicht...

