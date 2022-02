Motsi Mabuse: Familien-Drama! "Das bricht mein Herz"

Motsis Ehemann Evgenij Voznyuj ist in der Ukraine geboren. Seine Eltern leben immer noch in seinem Heimatland. Beide haben aufgrund der aktuellen Ereignisse große Angst um ihre Liebsten. "Wir sind wach, weil Bomben in der Ukraine fallen. Bitte bleibt in Sicherheit, Familie und Freunde, Freunde aus der Tanz-Welt", schreibt die "Let's Dance"-Jurorin jetzt auf Instagram. Dazu veröffentlicht sie ein Bild ihrer Schwiegereltern. Weiter berichtet sie: "Unsere Eltern sind in Sicherheit, haben aber keine Möglichkeit, raus zu kommen. Absolut alles wurde heruntergefahren."