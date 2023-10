Motsi Mabuse: Ihr Leben mit zwei Männern - "Wir haben uns von Anfang an sofort verliebt."

Man könnte fast schon sagen, die quirlige 42-Jährige führt eine Ehe zu dritt – und hat sich dafür eine ganz besondere Person ausgesucht. Denn ihr "Zweit-Gatte" ist kein Geringerer als Jury-Kollege Jorge González! Schon bei der ersten Begegnung hat es bei den beiden gefunkt: "Wir haben uns von Anfang an sofort verliebt", erklärt Motsi. Nicht nur, dass sie oft gemeinsam in den Urlaub fahren. Jorge schwärmt: "Ich war auch in Südafrika bei Motsis Hochzeit und habe mich wie bei meiner Familie gefühlt – komplett!" Das kann die ehemalige Profitänzerin nur bestätigen: "Meine Familie hat Jorge schon angenommen, sozusagen. Ja, adoptiert!"

Aber er hat es sich verdient. Ob die Eröffnung von Motsis Tanzschule in Hessen oder ein Setbesuch bei der britischen "Let's Dance"-Ausgabe "Strictly Come Dancing" im fernen London, wo sie auch in der Jury sitzt – Jorge ist dabei. "Er unterstützt alles, was ich mache", freut sich Motsi. Nicht nur für sie ist er ein echter Vertrauter, auch zu ihrer Tochter hat er ein enges Verhältnis. Per Video hält sie ihn über die Entwicklung der Kleinen auf dem Laufenden. "Jorge ist sowieso die beste Tante überhaupt", schwärmte die Tänzerin einmal mit einem Augenzwinkern. Was für ein Kompliment!