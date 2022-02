Motsi Mabuse: Jetzt schüttet sie ihr Herz aus!

"Alles, was ich mache, ist wirklich ganz, ganz, ganz viel Planung - Corona hat es nicht einfach gemacht. Aber ich plane absolut alles", offenbart Motsi nun beim "Kölner Treff". Doch zum Glück kann sie sich in diesen stressigen Zeiten vor allem auf die Unterstützung ihres Mannes verlassen. So ergänzt sie: "Ich mache viel und erlebe viel und ich bin so dankbar, also auch wirklich so dankbar 'Let's Dance!' zu machen. Aber man ist nie sicher, und deswegen habe ich auch die Tanzschule mit meinem Mann. Und er managt das ganz, ganz toll, muss ich auch sagen." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Blick in das Familienleben von Motsi geben. Ob die Tänzerin uns wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...